На довыборах в Госдуму после обработки 11 протоколов лидирует Александр Самокутяев Политика

Пенза, 13 сентября 2020. PenzaNews. Кандидат от партии «Справедливая Россия», заместитель командира отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» Александр Самокутяев набирает на довыборах в Госдуму России седьмого созыва по лермонтовскому одномандатному округу №147 более 80% после обработки 11 протоколов УИК из 545. Об этом сообщил руководитель облизбиркома Александр Синюков на встрече с журналистами вечером в воскресенье, 13 сентября.

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«По Государственной думе — 147-й округ лермонтовский: отчиталось 11 участков, или 2,02%», — сказал он.

«Самокутяев Александр Михайлович — 80,63%; Ворожцов Евгений Владимирович — 4,59%; Сердовинцев Вадим Юрьевич — 4,29%; Трутнев Александр Васильевич — 4,10%; Метальников Кирилл Сергеевич — 4,26%; Хугаева Фатима Вазноевна — 2,84%», — добавил Александр Синюков.