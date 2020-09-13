Выборы в Пензенской области прошли на хорошем организационном уровне — Белозерцев Политика

Пенза, 13 сентября 2020. PenzaNews. Выборы в Пензенской области прошли на хорошем организационном уровне. Такое мнение выразил действующий губернатор Иван Белозерцев, который участвовал в выборах главы региона как кандидат от партии «Единая Россия».

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«Сейчас подводятся итоги, но все мы с вами понимаем, что выборы прошли на хорошем организационном уровне с соблюдением законодательства, норм безопасности, что в условиях сегодняшнего времени особенно важно. [...] В Пензенской области всегда исторически выборы проходят с соблюдением законодательства, и эти выборы не стали исключением», — сказал он журналистам в штабе реготделения «Единой России» после окончания совещания, которое председатель партии Дмитрий Медведев провел с регионами в формате видеоконференции по итогам единого дня голосования.

Иван Белозерцев поблагодарил избирателей, проявивших свою гражданскую активность и пришедших на участки.

По его словам, после выборов важно обобщить и взять в работу все наказы избирателей.

«Безусловно, они должны реализовываться», — подчеркнул Иван Белозерцев.