Самокутяев набирает почти 63% голосов после обработки более 72% протоколов Политика

Пенза, 14 сентября 2020. PenzaNews. Кандидат от партии «Справедливая Россия», заместитель командира отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» Александр Самокутяев по-прежнему лидирует на довыборах в Госдуму России седьмого созыва по лермонтовскому одномандатному округу №147 после обработки 395 протоколов УИК из 545, что составляет свыше 72%.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в избиркоме региона, Александр Самокутяев («Справедливая Россия») набирает 62,92% голосов избирателей; Александр Трутнев (КПРФ) — 11,76%; Евгений Ворожцов (Партия пенсионеров) — 7,02%; Вадим Сердовинцев (ЛДПР) — 6,79%; Фатима Хугаева («Коммунисты России») — 4,01%; Кирилл Метальников («Гражданская платформа») — 3,92%.

По предварительным данным, явка избирателей на участки составила 51,48%.