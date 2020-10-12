Белозерцев предложил кандидатуру Симонова на пост главы пензенского правительства Политика

Пенза, 12 октября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес на рассмотрение Законодательного собрания кандидатуру Николая Симонова для дачи согласия на назначение председателем правительства региона.

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«В соответствии со ст. 42.1 устава Пензенской области вношу на согласование кандидатуру Симонова Николая Петровича на должность председателя правительства Пензенской области. По уровню профессионального образования, опыту работы, деловым качествам Симонов Н.П. соответствует указанной должности», — говорится в письме, которое Иван Белозерцев направил в адрес спикера Законодательного собрания Валерия Лидина.

На сайте регионального парламента опубликован проект постановления, из которого следует, что депутаты намерены согласовать предложенную кандидатуру.

«Дать согласие губернатору Пензенской области на назначение Симонова Николая Петровича председателем правительства Пензенской области», — указано в проекте документа.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 29 октября 2015 года Николай Симонов был назначен временно исполняющим обязанности председателя правительства Пензенской области, 1 декабря избавился от приставки «врио» в данной должности.

21 сентября 2020 года правительство области сложило свои полномочия перед вновь избранным губернатором Иваном Белозерцевым, но продолжило исполнять их до сформирования нового состава кабинета министров. Николай Симонов стал врио председателя регионального правительства.

С 5 октября Николай Симонов исполняет обязанности губернатора в связи с уходом Ивана Белозерцева в отпуск.