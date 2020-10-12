EN
16:37:53 Понедельник, 12 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Белозерцев предложил кандидатуру Симонова на пост главы пензенского правительства

15:40 | 12.10.2020 | Политика

Печать

Пенза, 12 октября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес на рассмотрение Законодательного собрания кандидатуру Николая Симонова для дачи согласия на назначение председателем правительства региона.

Белозерцев предложил кандидатуру Симонова на пост главы пензенского правительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В соответствии со ст. 42.1 устава Пензенской области вношу на согласование кандидатуру Симонова Николая Петровича на должность председателя правительства Пензенской области. По уровню профессионального образования, опыту работы, деловым качествам Симонов Н.П. соответствует указанной должности», — говорится в письме, которое Иван Белозерцев направил в адрес спикера Законодательного собрания Валерия Лидина.

На сайте регионального парламента опубликован проект постановления, из которого следует, что депутаты намерены согласовать предложенную кандидатуру.

«Дать согласие губернатору Пензенской области на назначение Симонова Николая Петровича председателем правительства Пензенской области», — указано в проекте документа.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 29 октября 2015 года Николай Симонов был назначен временно исполняющим обязанности председателя правительства Пензенской области, 1 декабря избавился от приставки «врио» в данной должности.

21 сентября 2020 года правительство области сложило свои полномочия перед вновь избранным губернатором Иваном Белозерцевым, но продолжило исполнять их до сформирования нового состава кабинета министров. Николай Симонов стал врио председателя регионального правительства.

С 5 октября Николай Симонов исполняет обязанности губернатора в связи с уходом Ивана Белозерцева в отпуск.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе отменены мероприятия в рамках проекта «Жить активно – здорово!» В Пензенской области от гриппа привили почти 64 тыс. детей
В Пензе 160 человек эвакуированы из школы из-за короткого замыкания Житель Пензы стал жертвой мошенничества при заказе интимных услуг
В сборах команды России в Белеке примут участие 11 регбистов из Пензы Почти 70% новых случаев заражения коронавирусом в регионе приходится на долю Пензы
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама