Пензенский губернатор рассказал, что делает, чтобы не заразиться коронавирусом Политика

Пенза, 20 октября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал о том, какие действия он предпринимает, чтобы не заразиться коронавирусом.

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«Вы знаете, был предвыборный период, я [...] практически все районы посетил, [...] встречался в коллективах с гражданами, но я старался соблюдать меры безопасности. Я старался находиться в маске. Я обрабатывал руки дезсредствами. Я прихожу домой — всегда мою руки, прихожу на работу — всегда мою руки, когда у меня есть такая возможность», — сообщил он в ходе прямого эфира в Instagram во вторник, 20 октября.

Глава региона, который во время общения с интернет-пользователями находился в круглом зале областного правительства, где также были сотрудники различных министерств и журналисты, отметил важность использования средств индивидуальной защиты.

«Стараюсь носить маски. Сейчас на пресс-конференции нахожусь без маски по одной простой причине, что все вы, сидящие в этом зале, находитесь в масках и мы находимся на соответствующей дистанции, но это не значит, что я не могу заболеть», — сказал Иван Белозерцев.

Он добавил, что в любой момент может «подхватить коронавирус».

«Но мне представляется то, что до настоящего времени я не заболел, это говорит о том, что те меры предосторожности, которые я транслирую для людей, для жителей Пензенской области, соблюдаю сам, дают мне возможность пока вот не заболеть. Так мне видится», — подытожил губернатор.