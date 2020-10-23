Губернатор Белозерцев провел рабочую встречу с сенатором Львовой-Беловой Политика

Пенза, 23 октября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел рабочую встречу с членом комитета Совета Федерации по социальной политике Марией Львовой-Беловой в правительстве региона в пятницу, 23 октября.

Фото: Pnzreg.ru

Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе реализацию социально значимых инициатив.

«Сейчас актуальны темы материнства и детства, помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Я предложила в ближайшее время в рамках пленарного заседания провести презентацию масштабного проекта с Вашим участием и подключением глав субъектов федерации для того, чтобы заинтересованные регионы смогли ознакомиться с опытом Пензенской области в сфере реализации социальных инициатив», — сказала Мария Львова-Белова.

В свою очередь Иван Белозерцев сделал акцент на необходимости включения региона в максимально возможное число госпрограмм.

«Участие Пензенской области в госпрограммах федерального уровня позволяет нам ремонтировать дороги и социально значимые объекты, строить школы и поликлиники, модернизировать инфраструктуру, закупать оборудование для бюджетных учреждений, развивать промышленность и сельхозпроизводство. Многое здесь зависит от нашей активности, от того, насколько эффективно мы работаем для привлечения федеральных средств в регион», — отметил он.

Помимо этого, в ходе встречи обсуждались перспективы развития инклюзивного туризма на базе реализуемых в Пензенской области социальных проектов, сообщает пресс-служба облправительства.