Пензенский губернатор заразился коронавирусом Политика

Пенза, 5 ноября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию.

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На своей странице в Instagram вечером 4 ноября он опубликовал видео, которое сопроводил хештегами #Пенза, #стопкоронавирус, #дистанционка и #вместепобедим.

«Уважаемые земляки! Сегодня мне стало известно, что я заболел коронавирусом. В этой связи ухожу на самоизоляцию, буду работать дистанционно», — сказал Иван Белозерцев.

«Всем желаю самого главного — здоровья. Берегите себя и своих близких», — добавил губернатор.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 4 ноября 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 15 тыс. 918 случаев заражения коронавирусом. 11 тыс. 516 пациентов выписаны. Зарегистрировано 192 летальных исхода.