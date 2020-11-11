Константин Спиридонов назначен членом пензенского облизбиркома Политика

Пенза, 11 ноября 2020. PenzaNews. Инженер ООО «Техника и системы автоматизации» Константин Спиридонов назначен членом избирательной комиссии Пензенской области с правом решающего голоса. Соответствующее постановление подписал и.о. губернатора Николай Симонов.

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Как отмечается в документе, кандидатура Константина Спиридонова была предложена пензенским областным отделением КПРФ.

Этим же постановлением от обязанностей члена избирательной комиссии региона с правом решающего голоса досрочно освобождена Нинель Чернопятова.

Избирательная комиссия Пензенской области действует на постоянной основе и является юридическим лицом. Срок ее полномочий составляет 5 лет.

Облизбирком состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Формирование осуществляется Законодательным собранием Пензенской области и губернатором на основе предложений политических партий, общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, облизбиркома предыдущего состава и ЦИК России. При этом 7 членов назначаются региональным парламентом, а еще 7 — губернатором.