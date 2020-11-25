Центр управления регионом создан в Пензенской области, его возглавил Антон Карпушкин Политика

Пенза, 25 ноября 2020. PenzaNews. Центр управления регионом (ЦУР) создан в Пензенской области, его руководителем стал Антон Карпушкин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального правительства в среду, 25 ноября.

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«ЦУР станет центром координации сбора сообщений, жалоб и предложений от граждан, которые поступают из различных открытых источников, прежде всего интернета, социальных сетей и мессенджеров, с целью оперативного рассмотрения и принятия решений органами власти. Кроме того, Центр управления регионом позволит систематизировать информацию о проблемах Пензенской области, оптимизировать процессы с помощью внедрения цифровых платформ, а также информировать жителей по тематикам обращений и механизмам обратной связи», — отмечается в тексте.

В нем указано, что в фокусе внимания сотрудников ЦУР будут находиться вопросы, возникающие в различных сферах — в здравоохранении, образовании, культуре, ЖКХ и других.

«Главная задача, реализуемая с помощью Центра управления регионом, заключается в повышении уровня и качества обратной связи с гражданами», — подчеркивается в сообщении.

В тексте добавляется, что базовой платформой для ЦУР стала система «Инцидент Менеджмент», при этом центр будет работать в тесном взаимодействии с правительством Пензенской области, исполнительными органами государственной власти региона и муниципалитетами.

Местонахождение Центра управления регионом не уточняется.

Антон Карпушкин, возглавивший ЦУР, известен пензенцам как активный участник движения КВН и ведущий мероприятий. Согласно данным ЕГРЮЛ, он является руководителем компаний «Пензфильмаш» и «Рубин», а также автономной некоммерческой организации по оказанию услуг в сфере культуры и искусства «С.У.Р.А.».

Выяснить у него подробности о деятельности Центра управления регионом пока не удалось. Антон Карпушкин не стал по телефону отвечать на вопросы корреспондента ИА «PenzaNews», сославшись на занятость, и предложил направить их по электронной почте.

30 января 2020 года президент России Владимир Путин перед началом заседания совета по развитию местного самоуправления посетил Центр управления регионом в Подмосковье, где ознакомился с цифровыми решениями в области управления городским хозяйством и коммуникации с жителями.

1 марта глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания совета. В соответствии с ним, правительство России совместно с высшими должностными лицами регионов при участии автономной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог» должно обеспечить создание и функционирование ЦУР в субъектах РФ до 1 декабря 2020 года. Кроме того, начиная с текущего года поручено предусмотреть выделение финансирования из федерального бюджета для указанной НКО в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации до 2024 года».

17 ноября вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание по контролю исполнения поручения президента РФ. Он сообщил, что большинство регионов мобилизовались и должны справиться с поставленной задачей в срок, при этом два субъекта федерации находятся в зоне риска.