Рябихина сохранила за собой пост вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Политика

Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Лариса Рябихина сохранила за собой пост вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области. Об этом сообщил глава региона Иван Белозерцев в ходе расширенного оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 30 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вице-губернатор – руководитель аппарата [губернатора и правительства] Пензенской области Лариса Юрьевна Рябихина с задачей за прошедший период справилась. Справилась успешно. Кроме основной своей деятельности, на вице-губернаторе замыкается ряд подразделений правительства области. Еще дополнительно на нее была возложена нагрузка по курированию здравоохранения Пензенской области. Сложный период начала пандемии, когда система еще была не выстроена, и требовались огромные организационные усилия. Совместно с министерством здравоохранения смогли организовать работу», — сказал Иван Белозерцев.

Он отметил, что искренне благодарен за это.

«Поэтому [Лариса Рябихина] назначена, будет работать в этой должности в составе нового правительства», — добавил губернатор.