EN
10:59:21 Понедельник, 30 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Рябихина сохранила за собой пост вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства

10:45 | 30.11.2020 | Политика

Печать

Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Лариса Рябихина сохранила за собой пост вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области. Об этом сообщил глава региона Иван Белозерцев в ходе расширенного оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 30 ноября.

Рябихина сохранила за собой пост вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вице-губернатор – руководитель аппарата [губернатора и правительства] Пензенской области Лариса Юрьевна Рябихина с задачей за прошедший период справилась. Справилась успешно. Кроме основной своей деятельности, на вице-губернаторе замыкается ряд подразделений правительства области. Еще дополнительно на нее была возложена нагрузка по курированию здравоохранения Пензенской области. Сложный период начала пандемии, когда система еще была не выстроена, и требовались огромные организационные усилия. Совместно с министерством здравоохранения смогли организовать работу», — сказал Иван Белозерцев.

Он отметил, что искренне благодарен за это.

«Поэтому [Лариса Рябихина] назначена, будет работать в этой должности в составе нового правительства», — добавил губернатор.

Новости партнеров
Читайте также
Жительницам Пензенской области в январе-октябре проведено 713 процедур ЭКО Пензенская гордума решила объявить благодарность Владимиру Голутвину и Вадиму Матюшину
Обнародованы обстоятельства смерти мужчины, тело которого спрятали в овраге под Пензой «Ростелеком» обеспечил интернетом «ЛесКом»
Специалисты «Т Плюс» призвали жителей Пензы соблюдать меры безопасности вблизи энергообъектов В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 21 ребенка
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама