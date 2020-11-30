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Александр Никишин сохранил за собой пост министра здравоохранения Пензенской области

11:36 | 30.11.2020 | Политика

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Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Александр Никишин, который возглавил министерство здравоохранения Пензенской области в июне 2019 года, продолжит руководить работой ведомства. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе расширенного оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 30 ноября.

Александр Никишин сохранил за собой пост министра здравоохранения Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Необходимо [...] продолжить активную модернизацию действующих и строительство новых объектов, совершенствование оказания первичной и высокотехнологичной помощи больным», — отметил глава региона.

Он добавил, что среди приоритетных задач на перспективу — обновление трех отделений пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко и учреждений здравоохранения в районах.

По словам Ивана Белозерцева, в текущей ситуации министру здравоохранения также необходимо сконцентрироваться на решении вопросов, связанных с обеспечением населения лекарственными препаратами, осуществлением выплат врачам и вакцинацией, в том числе против коронавируса.

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