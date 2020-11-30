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Виктор Кувайцев продолжит работать в должности первого зампреда пензенского правительства

12:00 | 30.11.2020 | Политика

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Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Виктор Кувайцев, который занимает пост первого заместителя председателя правительства Пензенской области с октября 2019 года, продолжит работать в данной должности. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе расширенного оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 30 ноября.

Виктор Кувайцев продолжит работать в должности первого зампреда пензенского правительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Николаевич Кувайцев, на Вас лежат серьезные задачи по реализации национальных проектов, по мониторингу ситуации, по сопровождению этих проектов», — сказал глава региона.

Он отметил, что национальные проекты, на реализацию которых в Пензенской области в 2020 году выделено более 12 млрд. рублей, являются абсолютным приоритетом, поскольку напрямую влияют на качество жизни людей.

«Также Виктор Николаевич курирует управление транспорта Пензенской области», — добавил губернатор.

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