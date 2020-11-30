Возглавлять управление транспорта Пензенской области будет по-прежнему Сергей Буйлов Политика

Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Сергей Буйлов, который занимает должность начальника управления транспорта Пензенской области с мая 2019 года, переназначен на данный пост. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе расширенного оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 30 ноября.

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По словам главы региона, транспортное обслуживание населения является одним из ключевых направлений.

«Задача важнейшая не допускать необоснованного сокращения транспортных маршрутов, [...] особенно в сельской местности», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к Сергею Буйлову.

Так, губернатор сообщил, что в его адрес поступила жалоба по поводу транспортного сообщения между Пензой и Кондолем.

«Разберитесь», — потребовал он.