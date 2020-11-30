Трохин больше не будет курировать вопросы внутренней политики в пензенском правительстве Политика

Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Василий Трохин, занимавший с конца 2015 года должность заместителя председателя правительства Пензенской области, в которой он курировал деятельность управления внутренней политики, а также департамента информационной политики и СМИ, переходит на другую работу. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе расширенного оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 30 ноября.

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«Василий Иванович Трохин переходит на новую работу», — сказал он.

Кто займет освободившуюся должность, Иван Белозерцев не уточнил.

«Кандидатура на пост заместителя председателя правительства – куратора по внутренней политике в настоящее время проходит согласование», — отметил губернатор.

По его словам, в перспективе необходимо активизировать взаимодействие с НКО.

«Роль общественных институтов должна возрастать и возрасти значительно. Надо посмотреть по эффективности работы общественных институтов. Некоторые из них требуют активизации своей деятельности, может, и переизбрания руководителей, но это вопрос самих общественных организаций. Нужно только активнее взаимодействовать и высказывать свою позицию на их более активную работу», — сказал глава региона.