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Валерий Беспалов сохранил за собой пост зампреда пензенского правительства

12:59 | 30.11.2020 | Политика

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Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Валерий Беспалов, который занимает пост заместителя председателя правительства Пензенской области с января 2014 года, продолжит работать в данной должности. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе расширенного оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 30 ноября.

Валерий Беспалов сохранил за собой пост зампреда пензенского правительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, Валерий Беспалов по-прежнему будет курировать работу двух региональных ведомств — министерства промышленности и инновационной политики, а также управления цифрового развития, информационных технологий и связи.

«Промышленное производство [...] развивается и растет темпами почти в два раза выше, чем по стране. Объем отгруженной промышленной продукции в прошлом году увеличился на 5%, а по темпам роста ВВП среди регионов ПФО область занимает первое место», — отметил Иван Белозерцев.

Он нацелил Валерия Беспалова на дальнейшую эффективную работу.

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