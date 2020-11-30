Руководить управлением цифрового развития, информтехнологий и связи будет по-прежнему Алексей Костин Политика

Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Алексей Костин переназначен на должность начальника управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе расширенного оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 30 ноября.

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«Сфера информационных технологий сегодня выходит на первый план», — отметил он.

По словам Ивана Белозерцева, важнейшей задачей является обеспечение связью и интернетом.

Также он поручил Алексею Костину еще раз проработать вопрос о налоговых льготах для IT-компаний.

«Мы должны развивать информационные технологии в нашей Пензенской области во всех сферах деятельности», — подчеркнул губернатор.