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Руководить управлением цифрового развития, информтехнологий и связи будет по-прежнему Алексей Костин

13:30 | 30.11.2020 | Политика

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Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Алексей Костин переназначен на должность начальника управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе расширенного оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 30 ноября.

Руководить управлением цифрового развития, информтехнологий и связи будет по-прежнему Алексей Костин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сфера информационных технологий сегодня выходит на первый план», — отметил он.

По словам Ивана Белозерцева, важнейшей задачей является обеспечение связью и интернетом.

Также он поручил Алексею Костину еще раз проработать вопрос о налоговых льготах для IT-компаний.

«Мы должны развивать информационные технологии в нашей Пензенской области во всех сферах деятельности», — подчеркнул губернатор.

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