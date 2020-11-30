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Денис Бубнов переназначен на должность зампреда пензенского правительства

14:01 | 30.11.2020 | Политика

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Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Денис Бубнов, который занимает пост заместителя председателя правительства Пензенской области с февраля 2020 года, переназначен на данную должность. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе расширенного оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 30 ноября.

Денис Бубнов переназначен на должность зампреда пензенского правительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам главы региона, Денис Бубнов продолжит курировать вопросы, связанные с инвестициями и экспортом.

Иван Белозерцев напомнил, что в 2019 году в экономику региона было привлечено свыше 90 млрд. рублей, заключено шесть инвестсоглашений, предусматривающих создание более 2 тыс. новых рабочих мест.

«В этой связи ставлю Вам задачу: региональный пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии должен эффективно работать», — сказал губернатор.

Он призвал Дениса Бубнова «по земле ходить» и встречаться с предпринимателями для оценки реального положения дел, а также обеспечить принятие мер, которые позволят бизнесу развиваться с учетом текущей обстановки.

«Тогда в Пензенской области будет перспектива», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Отдельно он обозначил задачу по развитию территорий опережающего социально-экономического развития.

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