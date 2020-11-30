Сергей Капралов сохранил за собой пост министра экономики Пензенской области Политика

Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Сергей Капралов, который занимает пост министра экономики Пензенской области с декабря 2015 года, продолжит работать в данной должности. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе расширенного оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 30 ноября.

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«Министр экономики Сергей Викторович Капралов, Ваша задача — поддержка бизнеса, развитие системы многофункциональных центров», — сказал глава региона.

Он отметил, что оказание государственных и муниципальных услуг необходимо выводить на качественно новый уровень, в том числе путем создания условий для их получения в электронном виде.

Иван Белозерцев призвал Сергея Капралова не останавливаться на достигнутом.