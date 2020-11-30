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Дмитрий Семенов и Михаил Панюхин остались на своих должностях

14:37 | 30.11.2020 | Политика

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Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Дмитрий Семенов, занимающий пост заместителя председателя правительства Пензенской области с марта 2012 года, и Михаил Панюхин, возглавляющий управление ЖКХ и гражданской защиты населения региона с ноября 2015-го, остались на своих должностях.

Дмитрий Семенов и Михаил Панюхин остались на своих должностях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Васильевич Семенов продолжит работу вместе с начальником управления ЖКХ Михаилом Анатольевичем Панюхиным. Обращаю Ваше внимание на высокий износ инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Сети нуждаются в ремонте. Вы должны воздействовать на ресурсоснабжающие организации, побуждая их вкладываться», — сказал губернатор Иван Белозерцев в ходе расширенного оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 30 ноября.

Он добавил, что среди других важных задач — реализация программы «Чистая вода», создание комфортной городской среды, расселение аварийного жилья и решение вопросов, касающихся обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), включая раздельный сбор мусора.

«Работа предстоит большая», — подчеркнул Иван Белозерцев.

По его словам, за прошедший период сделано немало, но есть недостатки.

«Есть и проблемы, есть и где глаз замылился. Поэтому обращаю на это внимание», — сказал губернатор.

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