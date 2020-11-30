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Александр Гришаев продолжит руководить Минстроем Пензенской области

14:46 | 30.11.2020 | Политика

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Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Александр Гришаев переназначен на должность министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе расширенного оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 30 ноября.

Александр Гришаев продолжит руководить Минстроем Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он отметил, что отрасль строительства в регионе развивается, хотя и есть определенные сложности.

«Много проблем по развитию инженерной инфраструктуры при комплексной застройке», — подчеркнул Иван Белозерцев.

В связи с этим губернатор поручил подготовить предложения, которые позволят изменить ситуацию к лучшему.

Кроме того, он обратил внимание на состояние дорог на сельских территориях.

«Нужно сделать акцент на приведении в нормативное состояние муниципальных дорог в сельской местности», — потребовал Иван Белозерцев.

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