Возглавлять Минлесхоз Пензенской области будет по-прежнему Александр Москвин Политика

Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Александр Москвин, который руководит министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области с декабря 2015 года, продолжит возглавлять ведомство.

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«Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Москвин Александр Иванович продолжит работу», — сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе расширенного оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 30 ноября.

Он напомнил, что за последнее время удалось существенно обновить парк техники в лесничествах.

«Особое внимание прошу обратить на лесовосстановление, очистку лесов от гнилых упавших деревьев», — сказал глава региона.

Также он поручил Александру Москвину заняться решением вопросов, связанных с состоянием гидротехнических сооружений и участием региона в различных федеральных программах.