EN
20:59:36 Понедельник, 30 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Возглавлять Минлесхоз Пензенской области будет по-прежнему Александр Москвин

15:03 | 30.11.2020 | Политика

Печать

Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Александр Москвин, который руководит министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области с декабря 2015 года, продолжит возглавлять ведомство.

Возглавлять Минлесхоз Пензенской области будет по-прежнему Александр Москвин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Москвин Александр Иванович продолжит работу», — сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе расширенного оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 30 ноября.

Он напомнил, что за последнее время удалось существенно обновить парк техники в лесничествах.

«Особое внимание прошу обратить на лесовосстановление, очистку лесов от гнилых упавших деревьев», — сказал глава региона.

Также он поручил Александру Москвину заняться решением вопросов, связанных с состоянием гидротехнических сооружений и участием региона в различных федеральных программах.

Новости партнеров
Читайте также
Роман Калентьев продолжит работу в должности главы Минсельхоза Пензенской области Николай Сармин покидает занимаемую должность
Сергей Мокроусов переназначен начальником управления по регулированию контрактной системы Возглавлять управление по регулированию тарифов будет по-прежнему Наталья Клак
Инна Левченко продолжит работу в должности начальника Госжилстройтехинспекции Михаил Максимов переназначен начальником управления ветеринарии
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама