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Валерий Савин сохранил за собой пост зампреда пензенского правительства

15:48 | 30.11.2020 | Политика

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Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Валерий Савин переназначен на пост заместителя председателя правительства Пензенской области.

Валерий Савин сохранил за собой пост зампреда пензенского правительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Александрович Савин продолжит курировать министерство физической культуры и спорта», — сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе расширенного оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 30 ноября.

Глава региона напомнил, что запланирована модернизация ряда существующих спортивных объектов, в том числе стадионов «Пенза» и «Труд», а также строительство новых, включая крытый каток с искусственным льдом, лыжную базу и велотрек на территории регионального центра.

Помимо этого, по словам Ивана Белозерцева, требуют внимания спортсооружения в районах области.

«Прошу сосредоточиться на этой работе», — сказал он, обращаясь к Валерию Савину.

В числе других важных задач губернатор назвал взаимодействие со спортивными федерациями и укрепление тренерского состава.

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