Валерий Миронов назначен первым замглавы департамента экономики ЯНАО Политика

Пенза, 15 декабря 2020. PenzaNews. Валерий Миронов, покинувший должность первого замминистра экономики Пензенской области в сентябре 2020 года, назначен первым заместителем директора департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

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«В новой должности он будет курировать развитие предпринимательства, промышленности, инвестиционную политику, торговлю и развитие конкуренции», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Ямало-Ненецкого автономного округа во вторник, 15 декабря.

В нем отмечается, что ранее Валерий Миронов стал одним из двух человек, зачисленных в резерв управленческих кадров департамента экономики ЯНАО по результатам стартовавшего в августе конкурса, на который поступили заявки от 43 претендентов.

До своего назначения на новый пост Валерий Миронов работал в департаменте экономики Ямала проектным менеджером.