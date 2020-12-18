Андрей Лузгин избран в состав правления Ассоциации городов Поволжья Политика

Пенза, 18 декабря 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин избран членом правления Ассоциации городов Поволжья в ходе отчетно-выборного общего собрания некоммерческой организации, состоявшегося в режиме видеоконференции в пятницу, 18 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всего в состав [правления] вошли 17 человек», — отметили в администрации Пензы.

В пресс-службе добавили, что в ходе собрания были подведены итоги деятельности Ассоциации городов Поволжья в 2020 году, намечены планы на 2021-й, а также рассмотрены вопросы технологического износа объектов ЖКХ, их комплексной модернизации и разработки проекта основ госполитики в области развития местного самоуправления на период до 2030 года.