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Андрей Лузгин избран в состав правления Ассоциации городов Поволжья

14:08 | 18.12.2020 | Политика

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Пенза, 18 декабря 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин избран членом правления Ассоциации городов Поволжья в ходе отчетно-выборного общего собрания некоммерческой организации, состоявшегося в режиме видеоконференции в пятницу, 18 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Андрей Лузгин избран в состав правления Ассоциации городов Поволжья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всего в состав [правления] вошли 17 человек», — отметили в администрации Пензы.

В пресс-службе добавили, что в ходе собрания были подведены итоги деятельности Ассоциации городов Поволжья в 2020 году, намечены планы на 2021-й, а также рассмотрены вопросы технологического износа объектов ЖКХ, их комплексной модернизации и разработки проекта основ госполитики в области развития местного самоуправления на период до 2030 года.

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