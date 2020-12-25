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Глава администрации Белинского района Николай Дружинин уходит в отставку

11:23 | 25.12.2020 | Политика

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Белинский, 25 декабря 2020. PenzaNews. Полномочия главы администрации Белинского района Пензенской области Николая Дружинина будут прекращены досрочно с 31 декабря 2020 года в связи с отставкой по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава администрации Белинского района Николай Дружинин уходит в отставку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, ранее Николай Дружинин написал соответствующее заявление.

Оно было рассмотрено и удовлетворено в ходе 35-й сессии собрания представителей Белинского района, состоявшейся в минувший четверг, 24 декабря.

В соответствии с решением, принятым депутатами, с 1 января 2021 года исполнять обязанности главы будет заместитель главы – руководитель аппарата администрации Белинского района Олеся Мягкова.

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