EN
22:09:58 Понедельник, 28 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Иван Белозерцев рассказал о своем отношении к Telegram-каналам

16:42 | 28.12.2020 | Политика

Печать

Пенза, 28 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответил на вопрос о своем отношении к Telegram-каналам в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, которая состоялась в правительстве региона в понедельник, 28 декабря.

Иван Белозерцев рассказал о своем отношении к Telegram-каналам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Знаете, я больше доверяю открытым информационным агентствам. [...] Если человек там написал, он понимает, что по закону он несет ответственность за это», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что в случаях, когда автор Telegram-канала известен, человек, ставший объектом черного пиара, также имеет возможность обратиться в правоохранительные органы и подать в суд.

«А те, которые закрытые, ну это понятно, это платные, это заказные. Никто не знает, кто за ними стоит. Догадываться можно, но вот конкретно... Подать в суд... Это пока сегодня не представляется возможным», — отметил губернатор.

По его словам, он не читает анонимные Telegram-каналы.

«Пресс-служба мне уже полтора года материалы по ним не приносит. [...] Мне не приносят и приносить не будут. У меня есть область, у меня есть люди, граждане, которые избрали меня, которые поручили мне работать еще 5 лет. Я буду это делать, не обращая внимания на все, что там пишут», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Новости партнеров
Читайте также
Иван Белозерцев обозначил приоритетные задачи по развитию общественного транспорта Ушел из жизни Василий Чекайкин
«Ростелеком» подключил к оптике 65-тысячного абонента в Пензенской области На дорогах Пензенской области в выходные погибли пять человек, в том числе ребенок
Восемь НКО получат из бюджета Пензы гранты на сумму более 2 млн. рублей Завершено расследование дела об избиении до смерти мужчины на берегу Суры в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама