Иван Белозерцев рассказал о своем отношении к Telegram-каналам Политика

Пенза, 28 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответил на вопрос о своем отношении к Telegram-каналам в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, которая состоялась в правительстве региона в понедельник, 28 декабря.

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«Знаете, я больше доверяю открытым информационным агентствам. [...] Если человек там написал, он понимает, что по закону он несет ответственность за это», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что в случаях, когда автор Telegram-канала известен, человек, ставший объектом черного пиара, также имеет возможность обратиться в правоохранительные органы и подать в суд.

«А те, которые закрытые, ну это понятно, это платные, это заказные. Никто не знает, кто за ними стоит. Догадываться можно, но вот конкретно... Подать в суд... Это пока сегодня не представляется возможным», — отметил губернатор.

По его словам, он не читает анонимные Telegram-каналы.

«Пресс-служба мне уже полтора года материалы по ним не приносит. [...] Мне не приносят и приносить не будут. У меня есть область, у меня есть люди, граждане, которые избрали меня, которые поручили мне работать еще 5 лет. Я буду это делать, не обращая внимания на все, что там пишут», — подчеркнул Иван Белозерцев.