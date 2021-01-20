Белозерцев не рассматривает вопрос о сокращении штата правительства Пензенской области Политика

Пенза, 20 января 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что не рассматривает вопрос о сокращении штата облправительства.

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«Мы за последние 10 лет много сократили. Если посмотреть по количеству государственных и муниципальных служащих, то Пензенская область в Приволжском федеральном округе и Российской Федерации где-то внизу находится, да и по заработной плате государственных и муниципальных служащих. Поэтому по состоянию на сегодняшний день я этот вопрос не рассматриваю, хотя мысль такая тоже присутствует», — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли сокращение штата областного правительства, в ходе онлайн-трансляции в соцсети «Одноклассники» в среду, 20 января.

Иван Белозерцев напомнил, что новый состав правительства Пензенской области был утвержден недавно.