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Владимир Трошин принял решение покинуть должность первого вице-мэра Кузнецка

19:20 | 25.01.2021 | Политика

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Кузнецк, 25 января 2021. PenzaNews. Первый заместитель главы администрации Кузнецка Пензенской области Владимир Трошин принял решение освободить занимаемую должность. Об этом сообщил мэр Сергей Златогорский.

Владимир Трошин принял решение покинуть должность первого вице-мэра Кузнецка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для всех здесь присутствующих не секрет, что Владимир Евгеньевич принял решение поменять место работы. [...] Человек решил попробовать себя на новом поприще», — сказал Сергей Златогорский в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в администрации города в понедельник, 25 января.

Он отметил, что работать с Владимиром Трошиным ему было комфортно.

По словам Сергея Златогорского, он не намерен принимать скоропалительных кадровых решений, поэтому обязанности первого вице-мэра пока распределены между другими должностными лицами.

Мэр призвал подчиненных с ответственностью отнестись к вверенным участкам работы.

«Закрываться» Владимиром Евгеньевичем уже не получится. Многое будет зависеть непосредственно от вас», — подчеркнул глава администрации Кузнецка.

Трошин Владимир Евгеньевич родился в городе Сердобске Пензенской области в 1968 году.

Окончил Пензенский инженерно-строительный институт по специальности «Инженер-строитель».

С августа 1993 года работал в сфере городского жилищно-коммунального хозяйства.

С июня 2006 года по март 2011 года был директором ООО «Ремонтно-эксплуатационное управление».

В 2001–2011 годах — депутат собрания представителей Кузнецка.

С марта 2011 года по декабрь 2012-го — заместитель главы администрации Кузнецка по городскому хозяйству и градостроительству.

С декабря 2012 года занимал должность первого заместителя главы администрации Кузнецка.

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