Владимир Трошин принял решение покинуть должность первого вице-мэра Кузнецка Политика

Кузнецк, 25 января 2021. PenzaNews. Первый заместитель главы администрации Кузнецка Пензенской области Владимир Трошин принял решение освободить занимаемую должность. Об этом сообщил мэр Сергей Златогорский.

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«Для всех здесь присутствующих не секрет, что Владимир Евгеньевич принял решение поменять место работы. [...] Человек решил попробовать себя на новом поприще», — сказал Сергей Златогорский в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в администрации города в понедельник, 25 января.

Он отметил, что работать с Владимиром Трошиным ему было комфортно.

По словам Сергея Златогорского, он не намерен принимать скоропалительных кадровых решений, поэтому обязанности первого вице-мэра пока распределены между другими должностными лицами.

Мэр призвал подчиненных с ответственностью отнестись к вверенным участкам работы.

«Закрываться» Владимиром Евгеньевичем уже не получится. Многое будет зависеть непосредственно от вас», — подчеркнул глава администрации Кузнецка.

Трошин Владимир Евгеньевич родился в городе Сердобске Пензенской области в 1968 году.

Окончил Пензенский инженерно-строительный институт по специальности «Инженер-строитель».

С августа 1993 года работал в сфере городского жилищно-коммунального хозяйства.

С июня 2006 года по март 2011 года был директором ООО «Ремонтно-эксплуатационное управление».

В 2001–2011 годах — депутат собрания представителей Кузнецка.

С марта 2011 года по декабрь 2012-го — заместитель главы администрации Кузнецка по городскому хозяйству и градостроительству.

С декабря 2012 года занимал должность первого заместителя главы администрации Кузнецка.