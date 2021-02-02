Белозерцев и Воронкович обсудили сотрудничество Пензенской области и Белоруссии Политика

Пенза, 2 февраля 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и руководитель отделения посольства Республики Беларусь в России в Нижнем Новгороде Владимир Воронкович обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в ходе рабочей встречи, состоявшейся во вторник, 2 февраля.

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Как отметил Иван Белозерцев, Пензенскую область и Белоруссию связывают дружеские отношения, основанные на взаимовыгодном партнерстве.

По его словам, многие предприятия региона готовы к расширению взаимодействия.

В свою очередь Владимир Воронкович поблагодарил губернатора за поддержку инициативы белорусской стороны по созданию рабочей группы по сотрудничеству.

«Даже в такие сложные эпидемиологические времена удается встречаться, обсуждать вопросы. С удовольствием продолжим сотрудничество», — сказал он.

По информации пресс-службы облправительства, в ходе встречи среди прочих вопросов были рассмотрены планы по проведению бизнес-форума, в котором, как ожидается, примут участие представители промышленных предприятий Пензенской области и регионов Белоруссии.

Согласно официальным данным, в январе-ноябре 2020 года Пензенская область экспортировала в Белоруссию продукцию на 26 млн. 632 тыс. долларов. Объем импорта составил 25 млн. 446,7 тыс. долларов.

Внешнеторговый оборот достиг 52 млн. 78,7 тыс. долларов.