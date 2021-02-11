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По итогам рабочей встречи Владимира Семашко и Ивана Белозерцева подписан протокол

14:29 | 11.02.2021 | Политика

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Пенза, 11 февраля 2021. PenzaNews. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев по итогам рабочей встречи, состоявшейся в губернаторском доме Пензы 11 февраля, подписали протокол в целях активизации двустороннего сотрудничества.

По итогам рабочей встречи Владимира Семашко и Ивана Белозерцева подписан протокол. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подтверждена готовность сторон к наращиванию объемов товарооборота, углублению производственно-кооперационных связей, реализации совместных научных и инновационных проектов, а также принятию эффективных механизмов поддержки и стимулирования торгово-экономических отношений Республики Беларусь и Пензенской области», — говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

В нем добавляется, что стороны условились принять меры по наращиванию в 2021 году объемов взаимной торговли, договорились о развитии сотрудничества между промышленными предприятиями и компаниями АПК, активизации взаимодействия в сферах ЖКХ, строительства, при реконструкции объектов автотранспортной инфраструктуры, а также об оказании взаимной помощи при внедрении современного оборудования и технологий в сфере глубокой переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) и очистки воды.

Из сообщения следует, что также заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Пензенской области, ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан» и Пензенским государственным аграрным университетом.

«Кроме того, участники встречи договорились о развитии сотрудничества в сферах здравоохранения, науки, культуры, образования и молодежной политики, межрегиональном взаимодействии городов и территориальных образований Республики Беларусь и Пензенской области», — отмечается в тексте.

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