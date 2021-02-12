Заксобрание Пензенской области предложило кандидатуру Булаева для назначения членом ЦИК Политика

Пенза, 12 февраля 2021. PenzaNews. Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва предложило Совету Федерации для назначения на должность члена Центральной избирательной комиссии России состава 2021–2026 годов кандидатуру Николая Булаева, который в настоящее время является заместителем председателя ЦИК. Соответствующее постановление депутаты приняли в ходе 38-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 12 февраля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

При обсуждении данного вопроса председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин сообщил, что в марте заканчиваются полномочия действующего состава ЦИК России, в связи с чем начата процедура формирования нового.

«В соответствии с действующим законодательством, в Центральную избирательную комиссию входят 15 человек, по пять из которых назначаются президентом; Госдумой; а также Советом Федерации из числа лиц, предложенных законодательными органами государственной власти и высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации», — сказал он.

Спикер регионального парламента добавил, что были проведены консультации с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым и облизбиркомом, а представленные материалы рассмотрены на заседании президиума Заксобрания и заседаниях всех комитетов.

«По итогам принято решение предложить на новый срок полномочий кандидатуру заместителя председателя Центральной избирательной комиссии действующего состава Николая Ивановича Булаева. Он с нами в прямом эфире общался, отвечал на все вопросы», — пояснил Валерий Лидин.

В поддержку кандидатуры Николая Булаева высказался председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, который также принимал участие в сессии.

«В связи с тем, что данная кандидатура будет идти от Совета Федерации, я как сенатор от Пензенской области прошу поддержать эту кандидатуру», — сказал он.

После этого вопрос был вынесен на голосование. «За» высказались 26 присутствовавших на сессии депутатов, двое воздержались.