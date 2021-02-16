В суд подан иск об обращении в доход государства имущества депутата на 57 млн. рублей Политика

Пенза, 16 февраля 2021. PenzaNews. Исковое заявление об обращении в доход государства имущества депутата на сумму 57 млн. рублей подано в суд. Об этом сообщила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

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«Количество выявленных прокурорами нарушений в сфере расходов возросло. В результате предпринятых прокуратурой области надзорных и координационных мер в суд направлено исковое заявление об обращении в доход государства имущества депутата стоимостью 57 млн. рублей», — сказала она, выступая с докладом на расширенном заседании коллегии прокуратуры Пензенской области во вторник, 16 февраля.

При этом о каком именно депутате идет речь, Наталья Канцерова не уточнила.

По ее словам, в 2020 году было выявлено 35 фактов личной заинтересованности государственных и муниципальных служащих, а также иных работников, приводящей к конфликту интересов; виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе в виде увольнения в связи с утратой доверия.

«По инициативе прокуроров расторгнуто 18 трудовых договоров, заключенных с бывшими служащими с нарушением установленного законом порядка. Пять лиц уволены в связи с утратой доверия», — уточнила Наталья Канцерова.

Прокурор области добавила, что удалось пресечь ряд коррупционных схем, в том числе и в высших эшелонах власти.