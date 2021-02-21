Глава фракции КПРФ в гордуме Пензы арестован на 7 суток Политика

Пенза, 21 февраля 2021. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы назначил семь суток административного ареста главе фракции КПРФ в городской думе Александру Смирнову по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ за организацию публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении.

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Речь идет о призыве к участию в не согласованной с властями акции в честь Дня Советской армии и Военно-морского флота, которая была анонсирована как встреча с депутатом.

В сообщении, распространенном пресс-службой пензенского обкома КПРФ, говорится, что о случившемся проинформировано центральное руководство партии.

Кроме того, в нем отмечается, что к ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ привлечен координатор движения «Левый фронт» в Поволжье Сергей Падалкин, которому назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

«На [секретаря ленинского райкома КПРФ] Руслана Бахтеева составили сразу два административных протокола, причем один из них за участие в акции протеста, на которой его не было. Суд вернул оба протокола обратно в полицию для исправления многочисленных нарушений», — сказано в тексте.

По имеющейся у ИА «PenzaNews» информации, еще один протокол, но уже по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения), составлен в отношении второго секретаря обкома ЛКСМ Александра Ермакова.

Данная часть предусматривает наложение штрафа до 300 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 200 часов, или административный арест до 30 суток.