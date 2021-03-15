Белозерцев огорчен информацией о покупке его портретов для школы за деньги родителей Политика

Пенза, 15 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев огорчен появившейся в СМИ информацией о принуждении родителей учащихся школы №78 города Пензы к покупке его портретов для образовательной организации.

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Комментарий Ивана Белозерцева по поводу данной ситуации разместила в своем Telegram-канале заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области – начальник управления пресс-службы губернатора Дина Черемушкина.

«Прочитал новость о том, что в 78-й пензенской школе родителям кто-то велел покупать мои портреты. Очень огорчен. Если это правда и есть вина школы, считаю, что должностные лица образовательного учреждения допустили самоуправство. Я в подобном проявлении «уважения» к себе не нуждаюсь. И такие действия осуждаю», — говорится в комментарии главы региона.

«Поручаю министру образования Пензенской области провести в школе служебную проверку, выявить все обстоятельства и привлечь виновных к ответственности. Со своей стороны, если информация подтвердится, хочу заранее принести извинения родителям учеников. Поборы в школах на любые цели и под любыми предлогами строго запрещены. Обо всех случаях подобных действий со стороны представителей школ прошу сразу же сообщать», — добавляется в тексте.

«Если это была инициатива кого-то из родительского комитета, то убедительно прошу таких действий впредь не совершать», — подчеркивается в комментарии губернатора.