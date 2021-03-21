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МОЛНИЯ Возбуждено уголовное дело в отношении пензенского губернатора Ивана Белозерцева — СКР

Черемушкина не смогла прокомментировать информацию о якобы задержании Белозерцева

09:28 | 21.03.2021 | Политика

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Пенза, 21 марта 2021. PenzaNews. Заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области – начальник управления пресс-службы губернатора Дина Черемушкина не смогла прокомментировать ИА «PenzaNews» активно распространяемую в интернете информацию о якобы задержании накануне правоохранительными органами главы региона Ивана Белозерцева и его двух сыновей — Александра и Данилы.

Черемушкина не смогла прокомментировать информацию о якобы задержании Белозерцева

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Данную информацию я прокомментировать не могу», — сказала собеседница агентства.

Отвечая на просьбу корреспондента ИА «PenzaNews» прокомментировать фотографию, появившуюся в сети, на которой запечатлены сотрудники силовых ведомств, находящиеся на ступенях здания, похожего на здание правительства Пензенской области, Дина Черемушкина сообщила, что также не может этого сделать.

«Ее тоже не могу прокомментировать. Если эта фотография является подлинной, то действия следственных органов я не буду комментировать. Обратитесь в соответствующие структуры», — добавила она.

В свою очередь старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая сообщила, что такой фотографии не видела.

«Ничего не могу сказать пока», — сказала она.

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