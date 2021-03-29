Симонов продолжит исполнять обязанности главы пензенского правительства Политика

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Николай Симонов продолжит исполнять обязанности председателя правительства Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве утром в понедельник, 29 марта.

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«В начале оперативного совещания я хочу проинформировать о тех решениях, которые были приняты вчера в ходе консультаций с рядом членов правительства», — сказал он, обращаясь к присутствующим.

Олег Мельниченко добавил, что дальнейшие кадровые решения будут приниматься на основе анализа данных об эффективности работы каждого сотрудника.

«Я хочу Николая Петровича Симонова попросить исполнять обязанности председателя правительства. [...] Он профессиональный человек, прошел хорошую школу, руководил промышленным предприятием, а это дорогого стоит», — отметил врио губернатора.