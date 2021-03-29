Функционал врио первого зампреда облправительства Виктора Кувайцева будет расширен Политика

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев продолжит работу в данной должности, при этом его функционал будет расширен. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве утром в понедельник, 29 марта.

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«Я хочу Виктора Николаевича Кувайцева тоже попросить исполнять обязанности в полном объеме, но у Вас меняется функционал. То есть за Вами остаются национальные проекты, [...] будете заниматься сферой транспорта, вопросами жилищно-коммунального хозяйства и государственной политикой в сфере лесных отношений и охраны окружающей среды. То есть функционал у Вас расширяется», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к Виктору Кувайцеву.

«Я, Виктор Николаевич, знаю Вашу жизненную школу, уверен, что Вы с этим функционалом справитесь, поэтому продолжаем работать», — добавил врио губернатора.