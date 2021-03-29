Беспалов будет координировать вопросы развития промышленности, информтехнологий, АПК и инвестдеятельности Политика

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Валерий Беспалов продолжит работать в должности временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области, при этом наряду с координацией вопросов развития промышленности, инноваций и информационных технологий он также будет отвечать за социально-экономическое развитие, инвестиционную деятельность и ситуацию в агропромышленном комплексе. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве утром в понедельник, 29 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Валерий Николаевич Беспалов — тоже временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства. [На него возложена] координация вопросов развития промышленности, инновационной политики, цифрового развития, информационных технологий, вопросов социально-экономического развития, инвестиционной политики и агропромышленной политики», — сказал Олег Мельниченко.

«То есть пока так. Начнем работать, посмотрим, как у нас тут пойдет», — добавил он.