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Отвечать за взаимодействие со СМИ, НКО, партиями и силовиками будет Ягов

10:55 | 29.03.2021 | Политика

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Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Олег Ягов продолжит работать в должности временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области, при этом наряду со сферами культуры и образования он будет курировать взаимодействие с органами местного самоуправления, СМИ, партиями, НКО и правоохранительным блоком. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве утром в понедельник, 29 марта.

Отвечать за взаимодействие со СМИ, НКО, партиями и силовиками будет Ягов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Олег Васильевич, у Вас очень сильно прибавится функционал. Кроме того, чем Вы занимались, — культурой, образованием, Вы на сегодняшний момент будете проводить работу по взаимодействию с органами местного самоуправления, средствами массовой информации, политическими партиями, общественными, национальными, религиозными объединениями, профессиональными союзами и будете взаимодействовать с правоохранительными органами», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к Олегу Ягову.

«Я Вашу кандидатуру буду предлагать для включения в состав оперативного штаба», — добавил врио губернатора.

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