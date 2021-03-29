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Андрей Попков назначен врио начальника управления пресс-службы пензенского губернатора

11:27 | 29.03.2021 | Политика

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Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Андрей Попков назначен временно исполняющим обязанности начальника управления пресс-службы губернатора Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве утром в понедельник, 29 марта.

Андрей Попков назначен врио начальника управления пресс-службы пензенского губернатора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он Вам известен и, я думаю, в принципе, известен всем представителям средств массовой информации. Он работал в системе Федеральной службы исполнения наказаний, взаимодействовал со средствами массовой информации», — отметил Олег Мельниченко.

«Я надеюсь, Андрей Владимирович, у Вас получится», — сказал он.

Врио губернатора добавил, что если Андрей Попков справится с возложенными на него задачами, он будет назначен начальником информационно-аналитического управления.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого — с декабря 2015 года — пресс-службу губернатора Пензенской области возглавляла Дина Черемушкина.

Сначала она работала в должности пресс-секретаря губернатора и правительства, а в последнее время — в статусе заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области – начальника управления пресс-службы губернатора.

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