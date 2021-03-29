EN
16:31:30 Понедельник, 29 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Никишин продолжит возглавлять пензенский Минздрав, Воробьева останется его заместителем

12:07 | 29.03.2021 | Политика

Печать

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин и его заместитель Марина Воробьева продолжат работать на своих постах, при этом еще две должности замглавы ведомства стали вакантными. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве утром в понедельник, 29 марта.

Никишин продолжит возглавлять пензенский Минздрав, Воробьева останется его заместителем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я хочу сказать, Александр Викторович, что Ваше министерство сильно претерпело изменения с точки зрения Ваших заместителей. У Вас выпало два ключевых заместителя. Я переназначил Воробьеву Марину Александровну, которая будет вместе с Вами работать, но я Вас попрошу в течение недели внести мне предложения по двум Вашим заместителям», — сказал Олег Мельниченко.

Он добавил, что один из новых заместителей должен будет курировать сферу закупок.

Согласно сведениям, размещенным на сайте Минздрава Пензенской области, до настоящего времени у главы ведомства было три заместителя: Оксана Чижова, Максим Кузьмичев и Марина Воробьева, которая также руководит деятельностью управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения.

Новости партнеров
Читайте также
Михаил Максимов будет по-прежнему возглавлять управление ветеринарии Мельниченко пока оставил Кудинова на посту и потребовал проверить вывод имущества из казны региона
Михаил Торгашин будет по-прежнему возглавлять Минпром Капралов сохранил за собой пост врио министра экономики
Любовь Финогеева продолжит работать в должности врио министра финансов Кабельский остался на посту врио министра физкультуры и спорта
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама