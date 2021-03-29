Никишин продолжит возглавлять пензенский Минздрав, Воробьева останется его заместителем Политика

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин и его заместитель Марина Воробьева продолжат работать на своих постах, при этом еще две должности замглавы ведомства стали вакантными. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве утром в понедельник, 29 марта.

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«Я хочу сказать, Александр Викторович, что Ваше министерство сильно претерпело изменения с точки зрения Ваших заместителей. У Вас выпало два ключевых заместителя. Я переназначил Воробьеву Марину Александровну, которая будет вместе с Вами работать, но я Вас попрошу в течение недели внести мне предложения по двум Вашим заместителям», — сказал Олег Мельниченко.

Он добавил, что один из новых заместителей должен будет курировать сферу закупок.

Согласно сведениям, размещенным на сайте Минздрава Пензенской области, до настоящего времени у главы ведомства было три заместителя: Оксана Чижова, Максим Кузьмичев и Марина Воробьева, которая также руководит деятельностью управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения.