Дальнейшая судьба Воронкова на посту врио министра образования будет зависеть от мнения педагогов Политика

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Александр Воронков пока продолжит работать в должности временно исполняющего обязанности министра образования Пензенской области, при этом его дальнейшая судьба на данном посту будет зависеть от мнения педагогической общественности.

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«Министерство образования — Александр Геннадьевич Воронков, мы продолжаем работать, но я Александра Геннадьевича хочу предупредить. Значит, со следующей недели мы поедем в районы. Я буду обязательно встречаться с представителями педагогической общественности и с представителями здравоохранения и социальной службы. Соответственно, по результатам этих выездов мы с Вами встретимся и еще отдельно переговорим», — сказал врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве утром в понедельник, 29 марта.

«Надеюсь, что педагогическая общественность Вам доверяет, но имейте ввиду: если вдруг окажется, что нет, мы Вас поменяем», — добавил он.