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Дальнейшая судьба Воронкова на посту врио министра образования будет зависеть от мнения педагогов

12:52 | 29.03.2021 | Политика

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Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Александр Воронков пока продолжит работать в должности временно исполняющего обязанности министра образования Пензенской области, при этом его дальнейшая судьба на данном посту будет зависеть от мнения педагогической общественности.

Дальнейшая судьба Воронкова на посту врио министра образования будет зависеть от мнения педагогов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министерство образования — Александр Геннадьевич Воронков, мы продолжаем работать, но я Александра Геннадьевича хочу предупредить. Значит, со следующей недели мы поедем в районы. Я буду обязательно встречаться с представителями педагогической общественности и с представителями здравоохранения и социальной службы. Соответственно, по результатам этих выездов мы с Вами встретимся и еще отдельно переговорим», — сказал врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве утром в понедельник, 29 марта.

«Надеюсь, что педагогическая общественность Вам доверяет, но имейте ввиду: если вдруг окажется, что нет, мы Вас поменяем», — добавил он.

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