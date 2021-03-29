Михаил Торгашин будет по-прежнему возглавлять Минпром Политика

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Михаил Торгашин продолжит работать в должности временно исполняющего обязанности министра промышленности и инновационной политики Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве утром в понедельник, 29 марта.

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«Будем взаимодействовать», — сказал он.

Олег Мельниченко выразил надежду на то, что Михаил Торгашин должным образом выстроит работу с Минпромторгом России.

«Это важное для нас министерство. Тем более что особое внимание в своей деятельности я собираюсь уделять вопросам индустриальной политики. Соответственно, нам нужно нормальное промышленное производство. Поэтому начнем работать, а там увидим», — отметил глава региона.