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Михаил Торгашин будет по-прежнему возглавлять Минпром

14:08 | 29.03.2021 | Политика

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Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Михаил Торгашин продолжит работать в должности временно исполняющего обязанности министра промышленности и инновационной политики Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве утром в понедельник, 29 марта.

Михаил Торгашин будет по-прежнему возглавлять Минпром. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Будем взаимодействовать», — сказал он.

Олег Мельниченко выразил надежду на то, что Михаил Торгашин должным образом выстроит работу с Минпромторгом России.

«Это важное для нас министерство. Тем более что особое внимание в своей деятельности я собираюсь уделять вопросам индустриальной политики. Соответственно, нам нужно нормальное промышленное производство. Поэтому начнем работать, а там увидим», — отметил глава региона.

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