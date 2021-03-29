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Левченко освобождена от должности руководителя Госжилстройтехинспекции

16:37 | 29.03.2021 | Политика

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Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Инна Левченко, возглавлявшая управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области с мая 2015 года, освобождена от занимаемой должности; исполнение обязанностей начальника Госжилстройтехинспекции возложено на заместителя руководителя ведомства Александра Киндаева.

Левченко освобождена от должности руководителя Госжилстройтехинспекции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Киндаев Александр Александрович, Вы назначены заместителем начальника управления. На Вас возложено исполнение обязанностей [руководителя Госжилстройтехинспекции]. [...] У Вас есть шикарные перспективы это направление возглавить, но если, конечно, к Вам не будет вопросов и претензий», — сказал Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 марта.

Он призвал Александра Киндаева обратить особое внимание на выполнение задач, связанных с реализацией национального проекта «Жилье и городская среда», а также программы переселения граждан из аварийного фонда.

«У нас есть проблемы, связанные с переселением из ветхого и аварийного жилья. Есть недовольные граждане, и это недовольство абсолютно обоснованно. Соответственно, на Вас возлагается очень серьезная ответственность по этому направлению. Занимайте, пожалуйста, принципиальную позицию, не надо прогибаться. Если видите где-то какие-то нарушения, надо, в общем-то, о них открыто говорить и мне докладывать», — подчеркнул врио губернатора.

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