EN
03:22:14 Вторник, 30 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Костин сохранил за собой должность руководителя управления цифрового развития

17:30 | 29.03.2021 | Политика

Печать

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Алексей Костин продолжит работать в должности временно исполняющего обязанности начальника управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 марта.

Костин сохранил за собой должность руководителя управления цифрового развития. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Алексей Владимирович, продолжайте работать. [...] Вопросов каких-то принципиальных по Вам нет», — сказал Олег Мельниченко.

Он обратил внимание на то, что надо серьезно заниматься вопросами информатизации.

«Я знаю, что у Вас огромное количество разных предложений, [...] готов их выслушать», — добавил врио губернатора.

Новости партнеров
Читайте также
Бубнов не вошел в обновленный состав пензенского правительства Денисов, Савин и Семенов переходят на другую работу
Зуфяр Бибарсов сохранил за собой пост главы комитета по делам архивов Глава комитета по охране памятников истории и культуры Оникиенко лишилась должности
Буйлов освобожден от должности руководителя областного управления транспорта Клак будет по-прежнему возглавлять управление по регулированию тарифов
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама