Костин сохранил за собой должность руководителя управления цифрового развития Политика

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Алексей Костин продолжит работать в должности временно исполняющего обязанности начальника управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 марта.

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«Алексей Владимирович, продолжайте работать. [...] Вопросов каких-то принципиальных по Вам нет», — сказал Олег Мельниченко.

Он обратил внимание на то, что надо серьезно заниматься вопросами информатизации.

«Я знаю, что у Вас огромное количество разных предложений, [...] готов их выслушать», — добавил врио губернатора.