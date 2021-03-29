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Мокроусов освобожден от должности главы управления по регулированию контрактной системы

18:35 | 29.03.2021 | Политика

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Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Сергей Мокроусов, который в 2010 году возглавил управление по размещению государственного заказа Пензенской области, впоследствии преобразованное в управление по регулированию контрактной системы и закупкам региона, освобожден от занимаемой должности.

Мокроусов освобожден от должности главы управления по регулированию контрактной системы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Управление по регулированию контрактной системы и закупок: здесь, конечно, произошла смена начальника», — сказал врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 марта.

Он уточнил, что исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на заместителя начальника Дмитрия Шеменева.

«Дмитрий Сергеевич, если Вы нормально построите работу управления и в ближайшее время к Вам не будет претензий, я надеюсь, что мы с Вами продолжим работать уже в качестве не временно исполняющего обязанности, а в качестве начальника управления», — отметил глава региона.

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