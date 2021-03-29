Глава комитета по охране памятников истории и культуры Оникиенко лишилась должности Политика

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Светлана Оникиенко, до настоящего времени возглавлявшая комитет по охране памятников истории и культуры Пензенской области, освобождена от занимаемой должности.

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«Комитет по охране памятников истории и культуры: здесь у нас тоже произошла замена руководителя», — сказал врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 марта.

Он уточнил, что исполнять обязанности председателя комитета будет Александр Понякин.

«Памятники культуры надо охранять. Сразу предупреждаю: если где-то какие-то идут у нас нарушения в этой части, ставьте незамедлительно меня в известность. У нас не должны разрушаться наши памятники», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Врио губернатора добавил, что Пенза должна сохранить свой облик.

«Кто бы на Вас ни выходил, кто бы давление на Вас ни оказывал в части соответствующих каких-то шагов, ставьте меня в известность. Мы будем разбираться с теми людьми, которые будут пытаться на Вас давить в этих вопросах», — сказал глава региона.

Согласно сведениям, размещенным на сайте комитета по охране памятников истории и культуры, до этого Александр Понякин занимал в ведомстве должность специалиста первого разряда.