EN
03:22:43 Вторник, 30 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Глава комитета по охране памятников истории и культуры Оникиенко лишилась должности

19:22 | 29.03.2021 | Политика

Печать

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Светлана Оникиенко, до настоящего времени возглавлявшая комитет по охране памятников истории и культуры Пензенской области, освобождена от занимаемой должности.

Глава комитета по охране памятников истории и культуры Оникиенко лишилась должности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Комитет по охране памятников истории и культуры: здесь у нас тоже произошла замена руководителя», — сказал врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 марта.

Он уточнил, что исполнять обязанности председателя комитета будет Александр Понякин.

«Памятники культуры надо охранять. Сразу предупреждаю: если где-то какие-то идут у нас нарушения в этой части, ставьте незамедлительно меня в известность. У нас не должны разрушаться наши памятники», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Врио губернатора добавил, что Пенза должна сохранить свой облик.

«Кто бы на Вас ни выходил, кто бы давление на Вас ни оказывал в части соответствующих каких-то шагов, ставьте меня в известность. Мы будем разбираться с теми людьми, которые будут пытаться на Вас давить в этих вопросах», — сказал глава региона.

Согласно сведениям, размещенным на сайте комитета по охране памятников истории и культуры, до этого Александр Понякин занимал в ведомстве должность специалиста первого разряда.

Новости партнеров
Читайте также
Бубнов не вошел в обновленный состав пензенского правительства Денисов, Савин и Семенов переходят на другую работу
Зуфяр Бибарсов сохранил за собой пост главы комитета по делам архивов Буйлов освобожден от должности руководителя областного управления транспорта
Клак будет по-прежнему возглавлять управление по регулированию тарифов Мокроусов освобожден от должности главы управления по регулированию контрактной системы
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама