Денисов, Савин и Семенов переходят на другую работу Политика

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Юрий Денисов, Валерий Савин и Дмитрий Семенов покидают должности заместителей председателя правительства Пензенской области в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 марта.

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«Что касается наших коллег, которые по определенным причинам переходят на другую работу. Это Денисов Юрий Александрович, Савин Валерий Александрович и Семенов Дмитрий Васильевич», — сказал он.

После этого Олег Мельниченко вручил всем троим благодарственные письма губернатора.

«Хочу обратить внимание, что это наши коллеги. Они продолжают работать, [но] будут работать в другом качестве. О том, где они будут работать, я думаю, в ближайшее время вам будет известно», — отметил глава региона.