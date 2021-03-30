В регионе завершается работа по внесению изменений в документы в области национальной политики Политика

Пенза, 30 марта 2021. PenzaNews. Работа по приведению региональных документов в области национальной политики в соответствие с федеральным законодательством практически завершена в Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко в ходе заседания совета при президенте России по межнациональным отношениям, которое глава государства Владимир Путин провел в режиме видеоконференции во вторник, 30 марта.

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«В Пензенской области у нас практически завершена работа по приведению региональных стратегических и всех плановых документов в области национальной политики в соответствие с федеральным законодательством», — сказал Олег Мельниченко.

Он добавил, что данные изменения полностью соответствуют федеральным ориентирам и вызовам времени.