Олег Мельниченко направил поздравительные телеграммы белорусским коллегам Политика

Пенза, 2 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко направил поздравительные телеграммы по случаю Дня единения народов России и Белоруссии председателям исполнительных комитетов Брестской, Гомельской, Минской и Могилевской областей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Глава региона подчеркнул в поздравлении, что единые исторические и духовно-нравственные истоки двух братских народов, тесная культурная и экономическая связь, стремление защитить общие интересы заложили основы для равноправного партнерства и дружбы.

«На протяжении многих лет Республика Беларусь является одним из приоритетных партнеров Пензенской области практически по всем направлениям экономики и социальной сферы. Правительством Пензенской области заключены соглашения о сотрудничестве с правительством Республики Беларусь и с регионами — Брестской, Могилевской, Гомельской и Минской областями», — отметил Олег Мельниченко.

Он напомнил, что большинство соглашений было подписано в рамках Форумов регионов России и Белоруссии.

«Проводимые форумы — это уникальная площадка для прямых контактов между руководителями регионов и муниципалитетов. Число участников и масштабы постоянно расширяются», — добавил врио губернатора.

По словам Олега Мельниченко, делегация Пензенской области планирует принять участие в очередном форуме, провести который намечено в Москве в июле, сообщает пресс-служба регионального правительства.